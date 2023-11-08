"مثلث الرعب الأحمر" تحول لدلالة "النصر".. ما قصته؟

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ومن الامثلة التي انتشرت جملة "لا سمح الله" التي استخدمها الناطق باسم حركة حماس "أبو عبيدة" في خطابه قبل أسبوع، و"الولاعة" التي استخدمها مقاومو حماس في حرق "جرافة المليون" التي كان الاحتلال الاسرائيلي يتغنى بقوتها، ومؤخراً انتشر رمز المثلث الأحمر المقلوب والذي ظهر في فيديوهات فصائل المقاومة بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي.نشرت مقاومة حماس فيديوهات من قلب المعارك ضد جيش الاحتلال، وأشارت إلى الاستهدافات التي نجحت بها بالمثلث الأحمر المقلوب مرددين: "الله أكبر ولله الحمد "، لتوثيق قصف آليات الجيش الإسرائيلي وتدميرها من المسافة صفر.وبات هذا المثلث، رمزًا يلاقي رواجًا كبيرًا على وسائل التواصل، ويمثل دعمًا للفصائل الفلسطينية، في تصديها للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من شهر على قطاع غزة، كما رأى البعض أنه مستمد من المثلث الذي يتوسط العلم الفلسطيني.واستبدل رواد السوشال ميديا صورهم الشخصية على منصاتهم بصورة المثلث الأحمر بتصاميم مختلفة، الذي يمثل بأنه "مثلث العزة والبطولة والكرامة والحرية"، حسب ناشط على مواقع التواصل.يرمز المثلث الأحمر المقلوب، للأهداف التي تدمرها الفصائل الفلسطينية بالمسافة صفر، وهي استراتيجية تطبق عندما يكون هناك تداخل بين طرفي الحرب، وتكون عملية الحرب داخل بناية واحدة، أو مربع واحد، أو بمعنى آخر يبتعد الطرفان عن بعضهما عدة أمتار فقط، ويتراوح مجال المواجهة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، إلى 50 أو 75 أو 100 متر على الأكثر، بحسب موقع «reddit».