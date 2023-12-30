السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجددا.. إدارة بايدن تتخطى الكونغرس بصفقة عسكرية "طارئة" لـ"إسرائيل"

إدارة بايدن أبدت "انزعاجها الشديد" من الأعداد الكبيرة للمدنيين الذين يفقدون حياتهم
بايدن ونتنياهو
تخطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، الكونغرس للمرة الثانية خلال شهر للموافقة على صفقة بيع أسلحة إلى إسرائيل، مستخدمة "صلاحية الطوارئ".
وذكر مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، الجمعة، أن "الوزير (أنتوني بلينكن) وافق على صفقة بيع عسكرية أجنبية محتملة لطلقات M107 عيار 155 ملم، والمعدات ذات الصلة، للحكومة الإسرائيلية، بـ147.5 ملايين دولار".اضافة اعلان
وأشار البيان، إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، أخطرت الكونغرس بهذا البيع المحتمل.
وأضاف أن بلينكن، قدم مبررات مفصلة للكونغرس مفادها أن هناك "حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري للمواد والخدمات العسكرية لحكومة إسرائيل لمصلحة الأمن القومي".
وتابع أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وأن مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن نفسها يعد أمرا حيويا للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة".
واعتبر البيان، أن هذه المعدات العسكرية والدعم لإسرائيل "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

وشدد على أنه "من مهمة جميع الدول" استخدام الذخيرة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ولأسباب مماثلة، وافق بلينكن، على بيع ما يقرب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات، بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار لإسرائيل، دون عرضها على الكونغرس.-(الأناضول)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_293bb53fc0972848539ce94933d2d7a1

مرشحة رئاسية أميركية تقترح توطين سكان غزة في دول أخرى

منذ 36 دقيقة
20231228163029reup-2023-12-28t162859z_1553400556_rc2c65aagfi0_rtrmadp_3_israel-palestinians.h-730x438

لماذا تحمل هذه الدبابة الإسرائيلية لافتة شارع الحاج أمين الحسيني؟- (صور)

منذ 47 دقيقة
thumbs_b_c_8ceb8a260e814e3121be016d52722f64

فلسطين: تحرك جنوب إفريقيا بلاهاي "أول خطوة" عملية ضد إسرائيل

منذ1 ساعة
1ipj-24-730x438

عدوان إسرائيلي على سوريا إثر سقوط صاروخين في هضبة الجولان- (فيديو)

منذ1 ساعة
3-24-730x438-2-730x438

إكسبرس تربيون: عملية “طوفان الأقصى” تعيد تشكيل الشرق الأوسط

منذ1 ساعة
مركبة الشاب الفلسطيني الذي استشهد برصاص الاحتلال

إصابة 4 مستوطنين بعملية دهس استشهد منفذها في الخليل

منذ17 ساعة
افكار و مواقف

المبادرة المصرية وشروط نتنياهو الاستباقية

د. محمد حسين المومني |اليوم

إعادة إعمار غزة

خالد دلال |اليوم
ترجمات
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات | منذ12 ساعة
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات |26 كانون الأول 2023
 