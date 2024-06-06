 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجزرة تودي بحياة 100 شخص في السودان

عناصر من وحدات قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي (أسوشيتد برس)
عناصر من وحدات قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي (أسوشيتد برس)
وقعت اشتباكات قوية بين قوات الدعم السريع والأهالي في قرية ود النورة بالسودان، أسفرت عن مقتل 100 مواطن سوداني خلال هجومين للقوات، في حصيلة أولية حسب ما ذكرت وسائل إعلام عربية.اضافة اعلان

وأعلن حزب الأمة القومي السوداني، أن قوات الدعم السريع قتلت أكثر من 100 شخص في قرية ود النورة النورة بولاية الجزيرة، وسط السودان.

من جانبه، قال المجلس السيادي الانتقالي في بيان، إن "مليشيا الدعم السريع الإرهابية ارتكبت مجزرة بشعة في حق المدنيين العزل في قرية ود النورة بولاية الجزيرة والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء".

وكانت قوات الدعم السريع فرضت منذ صباح الأربعاء حصارًا مُحكمًا على قرية ود النورة بمحلية 24 القرشي غرب المناقل، حسب وسائل إعلام عالمية.

ونقلت تقارير محلية في تصريح صحفي مقتضب، أن "الدعم السريع"، تقوم بإطلاق وابل من الذخائر المختلفة نحو القرية في محاولة لاقتحامها.
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