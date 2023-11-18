السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجزرة جديدة في غزة.. وصول 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي

آثار الدمار الوحشي على غزة
الدمار في غزة

قال مصدر طبي للجزيرة إن جثامين 63 شهيدا وصلت إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

 

كما أفاد مراسل الجزيرة بسقوط 6 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية أن ما يشهده قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي يعتبر "أزمة للأمم المتحدة وللإنسانية كافة".


وجدد دعوته للاحتلال بضرورة وقف عدوانه على غزة ودعا لضمان الوصول غير المقيد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.


وقال إن المنظمة الأممية تحققت من وقوع 152 هجوما على المرافق الصحية في قطاع غزة، و170 في الضفة الغربية، محذرا من أن انقطاع العلاج يهدد حياة أكثر من 2000 مريض بالسرطان، و1000 مريض بأمراض الكلى، و50 ألف مريض بأمراض القلب والأوعية الدموية، و60 ألف مريض بالسكري.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
احتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، الليلة الماضية في عدد من مناطق مدينة نيويورك.

آلاف المتظاهرين في نيويورك دعما لفلسطين

منذ1 ساعة
مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في قطاع غزة

أبو سلمية: الموجودون بمستشفى الشفاء يصرخون من العطش

16 تشرين الثاني 2023
عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز النفق في بيت لحم

إصابة 7 إسرائيليين بعميلة إطلاق نار في بيت لحم (فيديو)

16 تشرين الثاني 2023
139676

الاحتلال الإسرائيلي يلاحق نازخي "جنوب غزة" بمنشورات الرحيل

16 تشرين الثاني 2023
gaza-opatrunkowa-kopertowa-jalowa-gaza-lux-s-zarys

الشاش الطبي "Gauze" أصله غزّي.. داوى جروح العالم ولم يداويه أحد

16 تشرين الثاني 2023
جيش-اعتقال100-3-730x438

جيش الاحتلال يعتقل 85 فلسطينيا في الضفة الغربية

16 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

ضغوطات متزايدة على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات | منذ14 ساعة
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات | منذ14 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
 