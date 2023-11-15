الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"صديقنا السيسي" يعمل ضدنا بإصرار

مجلة إسرائيلية تطالب بتهديد مصر والاستعداد للحرب معها

394022
آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي
دعا تقرير صادر عن مجلة “إسرائيل ديفينس” التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي، إسرائيل إلى تهديد مصر، إذا لزم الأمر أيضا، فعلى تل أبيب الهجوم على جميع الجبهات.اضافة اعلان
وأضاف تقرير المجلة العسكرية الإسرائيلية أن الشرق الأوسط، نشأ فيه جيوش من “القتلة”، وتدعمهم إيران ومصر ولبنان وسوريا وتزودهم بالقاعدة والبنية التحتية والأسلحة.
وأوضحت المجلة أنه يتم تجهيز الحركات المسلحة المناهضة لتل أبيب بكميات هائلة من الأسلحة مع غض الطرف المصري، ومن ناحية أخرى، فإن السائح الإسرائيلي الذي يدخل مصر أو سيناء برصاصة واحدة في حقيبة ظهره يتم سجنه على الفور (في إشارة إلى حادث إلقاء القبض على سائح إسرئيلي في سيناء تم ضبط رصاص في حقيبته مؤخرا).
وزعمت المجلة التي صبت هجومها على مصر قائلة: “لقد انتهكت مصر اتفاق السلام وتنتهكه بشكل صارخ دون أي رد إسرائيلي خوفاً من الإضرار بالاتفاق”.
وأشارت إلى أنه قد نصت اتفاقية السلام على وجود قوة مصرية بحجم فرقة يصل إلى 60 كيلومترا فقط شرق القناة، ولكن قام المصريون ببناء ثلاثة مطارات عسكرية فيها شقق وبنية تحتية للإمداد والوقود، ومعسكرات دائمة للفرق، وقوة قوامها حوالي 100 دبابة في رفح، بالإضافة لستة معابر بحجم الطريق السريع أسفل قناة السويس وثلاث محطات رادار في سيناء، والأكثر من ذلك، يمتلك الجيش المصري أسلحة غربية وشرقية حديثة، وأن كل هذا التسليح يهدف إلى هدف واحد، وهو إسرائيل.
وقالت المجلة إن السيسي “صديقنا” يعمل ضدنا بإصرار، رغم أن مترجمينا يحرصون على الإشادة باتفاق السلام معه، بل ويحذرون من أن أي إجراء في غزة مثل النقل المؤقت للأشخاص غير المتورطين إلى الأراضي المصرية سيؤدي إلى تدمير هذه الاتفاقية “المهمة”.
وقالت المجلة إن التسوية في السياق المصري سوف تضع إسرائيل في وضع مستحيل على حدودها الجنوبية.
وأضافت المجلة أن حرب غزة الجارية، كشفت الإخفاقات التي نشأت في رؤية السلام مع التنظيمات المسلحة، ليس فقط الإخفاقات التكتيكية، بل أيضاً الإخفاقات الاستراتيجية، التي تراكمت على مر السنين منذ الاتفاق مع مصر عام 1977.
وانتقد تقرير المجلة العبرية اعتماد تل أبيب على القطريين الداعمين لإيران، وعلى مصر التي حرصت على تسليح حماس، وتنتهك بشكل علني أي اتفاق مع إسرائيل دون خوف.
وختمت المجلة العسكرية الإسرائيلية تقريرها قائلة: “لن نكون قادرين على الاستمرار في العيش هنا في النهج الدفاعي الشامل حتى الآن. الحدث في الجنوب هو وسيلة لتغيير استراتيجيتنا، وسوف نتلقى كل المساعدات الغربية إذا تصرفنا بشكل صحيح”.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر - (أرشيفية)

مصر: لم نغلق معبر رفح منذ بدء الحرب على غزة

منذ20 ساعة
394022

إيهود باراك: التوغل البري محفوف بعدة مخاطر

31 تشرين الأول 2023
20231026071442afpp-afp_33z24zl.h-730x438

جنرال إسرائيلي: العملية البرية مصيدة موت لجنودنا.. وعلينا بحرب استنزاف

26 تشرين الأول 2023
388312

تأجيل مُرجَّح لاجتياح غزة ينذر بحرب واسعة

26 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
414756

55 هجوماً ضد قوات أميركية في العراق وسوريا الشهر الماضي

منذ 25 دقيقة
صورة عبر الأقمار الصناعية تظهر مجمع الشفاء الطبي

حكومة غزة: اقتحام مجمع الشفاء جريمة ضد الإنسانية ونحذّر من ارتكاب مجزرة فيه

منذ 55 دقيقة
دبابات إسرائيلية معطوبة في مدينة غزة يوم أمس الإثنين

"القسام" تعلن قتل 9 جنود إسرائيليين من "مسافة صفر" وتدمير 14 آلية

منذ17 ساعة
متحدث الجيش الإسرائيلي هاغاري - رويترز

أسباب تجعل رواية إسرائيل عن نفق أسفل مشفى الرنتيسي غير قابلة للتصديق

منذ19 ساعة
معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر - (أرشيفية)

مصر: لم نغلق معبر رفح منذ بدء الحرب على غزة

منذ20 ساعة
uqvK1

دفن جثامين 170 شهيدا بمقبرة جماعية في ساحة مستشفى الشفاء

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جيش إلكتروني كبير.. والأردن هدفه!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

عدوان الاحتلال والتحديات الاقتصادية

موسى الساكت |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم

حرب غزة بين حسابات الحقل والبيدر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات | منذ13 ساعة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات | منذ13 ساعة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 