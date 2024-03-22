الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس الأمن يصوت السبت على "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن
افادت مصادر دبلوماسية الجمعة أن مجلس الامن الدولي سيصوت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح الى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أميركي اشار الى وقف إطلاق النار.اضافة اعلان

وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من اعضاء مجلس الأمن غير الدائمين في الساعة العاشرة (15,00 ت غ)، وفق ما قالت المصادر المذكورة لوكالة "فرانس برس".

لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار أميركي يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض). حيث حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس، وعارضه 3 وامتنع عضو عن التصويت.

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة بالفيتو الروسي الصيني "الخبيث" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لواشنطن يؤيد الدعوة الى وقف لإطلاق النار بين اسرائيل وحماس.

وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته اسرائيل "في ما يتعلق بالقرار الذي حظي بدعم قوي للغاية، ولكنه شهد بعد ذلك لجوء روسيا والصين الى الفيتو في شكل خبيث، أعتقد أننا كنا نحاول أن نظهر للمجتمع الدولي شعوراً بأن من الملح التوصل إلى وقف لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن" المحتجزين في غزة.

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