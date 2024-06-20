 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محافظ نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/3

من زيارة محافظ نابلس للمستشفى الميداني الاردني نابلس/3
من زيارة محافظ نابلس للمستشفى الميداني الاردني نابلس/3

زار محافظ مدينة نابلس ومجموعة من أعيان المدينة، اليوم الخميس، المستشفى الميداني الاردني نابلس/3 في بادرة تعكس الاُخوة والتعاون بين الشعبين، وكان في استقبال الضيف والوفد المرافق له قائد قوة المستشفى ومديره. 

واستمع الوفد الضيف إلى شرح مفصل حول خطة عمل المستشفى للمرحلة المقبلة والتخصصات الطبية المتوفرة والتجهيزات الطبية الحديثة التي وفرتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والتي تعكس الاهتمام الكبير بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين تلبيةً لاحتياجات المواطنين في مدينة نابلس قبيل مباشرة العمل في كافة تخصصات المستشفى مطلع الاسبوع المقبل. 

وفي ختام الزيارة عبر الوفد الضيف عن تقديرهم للجهود الطبية والإنسانية التي يوفرها المستشفى، مُبدينَ فخرهم واعتزازهم بجهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني والذي يمثل المستشفى الميداني الأردني أحد أوجه وأشكال الدعم لتقديم خدمة طبية مميزة تخفف من آلالآم الأشقاء والأهل في مدينة نابلس. 

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في مدينة نابلس سبق وأن زاره وفود رسمية وشعبية مختلفة، لتقديم الشكر والعرفان لكوادر المستشفى الذي يعد أنموذجاً يحتذى به في العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي، ويؤكد على الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

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