محام فلسطيني لـ“ميديابارت”: الغرب متواطئ في الإبادة الجماعية في غزّة

في مقابلة مع موقع “ميديابارت” الفرنسي، قال المحامي الفلسطيني راجي الصوراني، المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية مقرها في غزة) إن الفلسطينيين يشعرون بخيبة أمل من دول مثل فرنسا وأوروبا والغرب بسبب تواطؤهم في الإبادة الجماعية الحاصلة في غزّة، من خلال تقديم الأسلحة والأموال والغطاء القانوني والسياسي لإسرائيل.

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وتساءل كيف يمكن لفرنسا والبلدان الغربية أن تنظر في المرآة في مواجهة هذه الإبادة الجماعية المستمرة؟ […] كيف يمكن لجو بايدن ووزير خارجيته أن يقولا: “من المحزن جداً أن نرى الأطفال يموتون في غزة”، في حين أن كل ما يحتاجون إليه هو جملة واحدة لوقف كل شيء؟ ليس هناك وقف لإطلاق النار! كل شيء يحدث حسب رغبات نتنياهو ووزرائه”، يتابع راجي الصوراني، “حيث يستمر القتل الجماعي والدمار الشامل والمجاعة الجماعية والتهجير الجماعي. إننا أمام نكبة جديدة، حيث يمكن طرد مليون ونصف مليون شخص موجودين الآن في رفح، بالقرب من الحدود مع مصر في أي لحظة”.

وأوضح راجي الصوراني أن أهل غزة يشهدون منذ أشهر إبادة جماعية، وتلك ليست ادعاءات، بل إن محكمة العدل الدولية، وهي الأكثر أهمية في العالم، هي التي تحدثت عن “إبادة جماعية معقولة”.. أمام ذلك لا تفعل الدول الغربية شيئا! أكثر من ذلك يقتل الفلسطينيون بالأسلحة الأمريكية والأوروبية. والدول الوحيدة في أوروبا التي لا تتصرف بهذه الطريقة هي إسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسلوفينيا.



ودعا المحامي الفلسطيني الدول الأوروبية إلى احترام القانون والتصرف تجاه فلسطين كما تصرفوا تجاه أوكرانيا! وبإيقاف عمليات القتل والمجاعة وتهجير السكان، مشيراً إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، ولكن أيضًا الإسرائيلية، قامت بتوثيق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. فلماذا تستمر العلاقات التجارية وكأن شيئاً لم يكن، في حين تنص المعاهدة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة احترام حقوق الإنسان؟ يتساءل راجي الصوراني.



وتابع: لماذا إسرائيل في يوروفيجن؟ ولماذا تحضر إسرائيل الألعاب الأولمبية؟ إنهم كاذبون. فكيف يمكنك أن تثق بهم إلا إذا كنت غبيًا أو ساذجًا أو كليهما؟ إنهم يزودون الطائرات والقنابل. الجنود الغربيون يقاتلوننا. الفرنسيون والإيطاليون والأمريكيون. ليس سرا أن أهل غزة يرون ذلك. وتمارس إسرائيل احتلالاً عسكرياً وإجرامياً منذ عقود. إنها المهنة الأطول والأكثر توثيقًا في العالم. إن جنوب أفريقيا، وكذلك البرازيل، تعطي أوروبا درساً في الأخلاق وحقوق الإنسان.



وأوضح المحامي الفلسطيني أنه تعرض لتفجيرين، وبأنه من المستهدفين بسبب أنه يقوم ببناء قضايا جرائم حرب إسرائيلية في المحكمة. وانتهى به الأمر بالذهاب إلى مصر.



وقال راجي الصوراني إنه عايش حروب غزة الست، وحقق في العديد من جرائم الحرب، لكن هذه المرة، منذ اليوم الأول، فهم أن الأمر مختلف.. حيث إنه طلب لأول مرة من موظفي مؤسسته البالغ عددهم 65 موظفًا عدم مغادرة منازلهم، وتوثيق فقط ما يحدث في أحيائهم. وقد ذهب أحد عشر موظفاً إلى القاهرة، وسبعة إلى الضفة الغربية، فيما قُتل اثنان، أحدهم مع سبعة وثلاثين فردا من عائلته، وآخر مع سبعة من أقاربه.



واعتبر راجي الصوراني أن إسرائيل لا تهتم بالمحتجزين، موضحا أنها تحتجز حوالي ثلاثة آلاف أسير معتقل في الضفة الغربية، وأربعة آلاف أسير من غزة. وفي الحقيقة، هؤلاء الموجودون في غزة غير معروف حتى عددهم بالضبط، لأنه لا أحد يعرف من هو حي أو ميت بين أولئك الذين كانوا في إسرائيل في وقت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وشدد راجي الصوراني على أن الفلسطينيين يريدون نهاية لهذا الاحتلال. هذا كل شيء. لا يوجد أبدا احتلال عادل، معتبرا أنهم سيكونون سعداء بـ 22% من فلسطين التاريخية [الأراضي التي تحتلها إسرائيل]، وإمكانية تقرير مستقبلهم، مع مشهد سياسي يمكن أن يتغير مع إطلاق سراح الشخصيات البارزة من السجن، بما فيها مروان البرغوثي.



وتابع المحامي الفلسطيني التشديد على أنه لا يمكن إنكار وجود الشعب الفلسطيني، قائلاً: “لقد كنا دائما هناك. وسنبقى دائما هنا. ونحن جميعا أقوى لأن المجتمع المدني الأمريكي والأوروبي والعالمي يدعمنا. أريد أن أشكرهم: نحن فخورون بكم، ونعلم ما تفعلونه، أنتم مفتاح التغيير”.



يقول المحامي الفلسطيني “علاوة على ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي هو الذي يسيطر على كل شيء، لدرجة أن سلطة السجون الإسرائيلية لا تملك معلومات دقيقة. السجناء موجودون في معسكرات عسكرية. ما نعرفه هو أنه يتم استجوابهم أولاً ثم يتم إجراء التحقيق. السجناء ليس لديهم اسم، بل رقم فقط. لقد قمنا بتوثيق مئات حالات التعذيب. وهذا أمر غير مسبوق. قُتل بعض السجناء”.



“بعد ذلك، يتم استجواب السجناء من قبل جهاز الشين بيت الإسرائيلي [أجهزة المخابرات المحلية – ملاحظة المحرر] في معسكر للجيش بالقرب من القدس. كل هذا يحدث خارج القانون. تخيل ما يمكنهم فعله بهم في هذه الظروف. أعادت إسرائيل ودفنت العديد من الجثث في غزة. لا نعرف شيئًا عن هذه الجثث: لماذا وكيف احتجزتهم إسرائيل، ومن هم، ولا توجد طريقة للتعرف عليهم. إذا أضفت حالاتهم إلى جميع الوفيات المعروفة بالفعل، فلدينا جريمة جماعية يجب توثيقها”.



“يعيش الفلسطينيون الفترة الأكثر دموية وتدميرا في تاريخهم. ليس لدينا الحق في الاستسلام ولا الحق في أن نكون ضحايا جيدين في نظر العالم. نحن ندافع عن قضية عادلة. نحن في الاتجاه الصحيح للتاريخ. ما زلت متفائلاً استراتيجيًا وأعتزم توثيق الجرائم المستمرة بأسلحة القانون”.-(وكالات)