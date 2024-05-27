 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"محرقة الخيام" أشعلت أجساد الأبرياء.. وأذابت الضمير في العالم

رفح
محرقة الخيام في رفح

"المنطقة الآمنة" هكذا صنفها جيش الاحتلال الاسرائيلي في رفح، ليجعل منها محرقةً بعد وابل من الصواريخ خرقت أجساد الأطفال والنساء والأبرياء، أنزلها على خيامٍهم، لتشتعل بعدها النيران بأجسادهم الطاهرة، وبقلوب من شاهدوا أحبائهم يحترقون أمام العالم الأبكم.

شاهد العالم ليلة أمس رفح وهي تحترق، في مشهد مؤلم ومروع، فمن لم يمت حرقاً فقد مات خنقاً ومن لم يمت بإحداهما فقد مات حسرةً وألماً على ما أصابهم من ظلم دام لعقود وأشعلته أحداث السابع من اكتوبر.

ونتيجة المجزرة التي سببها العدوان الصهيوني على رفح، استشهد أكثر من 35 فلسطينياً على الأقل وأصيب 65، بينهم أطفال ونساء، ولاتزال حكومة الاحتلال تتغنى بقتلها للأبرياء على أنها أهدافاً استطاعت تحقيقها بالتغطية على فشلها الذريع.

لم تشتعل النيران في خيام النازحين فقط، فقد اشتاظ العالم غضباً من هول المشاهد ومقاطع الفيديو التي وثّقت للمرة المليون وحشية النظام الفاشي، وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على عجزهم كأفراد وعلى التخبطات في القرارات الدولية ومجلس الأمن الذي لا زال مكتفياً بإصدار أحكام تكاد أن تراها الحكومة الإسرائيلية.

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(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ)

اللهم نستودعك فلسطين وكل أهالي غزّة فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام.#رفح_الان #مجزرة_رفح

pic.twitter.com/iZX1CNHk1s

— مساعد الفوزان (@Msa3edALfouzan) May 27, 2024 >
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