 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"محفظة نسوك" أول محفظة رقمية سعودية دولية لخدمة الحجاج والمعتمرين

الحجاج
الحجاج

أطلقت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع البنك الوطني السعودي، أمس الاثنين، المحفظة الرقمية الدولية الأولى من نوعها في العالم لخدمة الحجاج والمعتمرين باسم"محفظة نسوك".

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن المحفظة الرقمية جاءت كوسيلة مريحة وآمنة لحفظ وإدارة أموال ومصروفات الحجاج، مدعومة ببنية تحتية مصرفية متقدمة، ما يوفر لهم تجربة مالية سلسة وآمنة أثناء تأديتهم للمناسك وزيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة.


وتستخدم المحفظة أحدث التقنيات الناشئة، وتقنيات التشفير، لضمان أعلى معايير الأمان للمعاملات المالية للمستخدمين. (بترا)

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