محكمة الجنايات الدولية تطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

طلبت محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآاف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

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ووفق مدعي عام المحكمة، فإن من التهم ضد نتنياهو وغالانت هي التسبب بالقضاء على جماعة بشرية والتجويع كأداة حرب.



كما أشار المدعي العام إلى أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قائد حركة حماس المقاومة الإسلامية حماس في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بذات التهم.

وتاليا أبرز ما قاله المدعي العام خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين:

- ما حدث في 7 أكتوبر هو أيضا جريمة حرب

- هناك 3 قادة في حماس مسؤولون جنائيا عن قتل مدنيين

- السنوار والضيف وهنية مسؤولون عن أحداث 7 أكتوبر وهم من أعطوا الأوامر

- أدعو للإطلاق الفوري لسراح الرهائن المحتجزين في غزة

- نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية الجرائم التي ارتكبت في غزة ومنها تجويع المدنيين

- نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية التي جرت في غزة

- قدمت اليوم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين

- نتنياهو وغالانت حرما المدنيين في غزة من أمور أساسية للبقاء على قيد الحياة

- لأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة

- نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين

- القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب حتى لو كان رئيسا

- من المهم أن نقوم بواجبنا بشكل حيادي ويجب أن تتوقف أي محاولات تخويف للمحكمة

- إذا لم نظهر رغبتنا في احترام القانون الدولي بشكل متساو فهذا يعني انهيار القانون