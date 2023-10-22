محمد أبو لولي.. الطفل الفلسطيني «المرتجف» يعود لحضن عائلته (فيديو)

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محمد أبو لولي♥️ pic.twitter.com/W77D0hhYR9 — Injy Abou El So'oud (@Injy) October 20, 2023

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لطفل فلسطيني يدعى محمد أبو لولي، كان يرتجف وتغطي الصدمة ملامح وجهه أثناء حديثه عن القصف الذي تعرض له منزله في غزة.وحصد هذا المقطع المؤلم تعاطف الملايين وانتشر كالنار على الهشيم على «السوشيال ميديا»، وسط تقديم عروض كثيرة من خارج فلسطين لتبني هذا الطفل.وتحدث الطفل المصدوم، في الفيديو، وآثار الرعب تغطي وجهه عن مشاعره أثناء القصف الذي طال منزله في غزة وهو نائم، ثم أجهش بالبكاء ليحتضنه الطبيب.وزفت سيدة خبرا سارا بشأن الطفل الفلسطيني الذي أثار تعاطف الملايين، وكتبت: «عندي ليكم خبر حلو.. اتواصلت مع المصور الصحفي عبدالله العطار اللي صور الطفل محمد أبو لولي، لأني كنت حابه أخده عندي أربيه لو كان ينفع يعني».وأضافت: «لكن الخبر الحلو إن الطفل راح لأهله وكل أهله عايشين الحمدلله، وهو بخير وكويس جدا، ادعوا لعبدالله (المصور) ربنا ينجيه هو وكل الزملاء وادعوا للطفل محمد ربنا يخليه لأهله ويخليهم ليه».وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفل محمد أبو لولي وناشدت المتابعين مساعدتها على الوصول إلى الطفل وتبنيه، وكتبت: «عطوني والله العظيم آخده.. أقسم بالله إذا لقوا أهله أرجعه».