الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مخيم جنين يصفع الاحتلال.. ومشروع المقاومة يتصاعد

مقاومون فلسطينيون يواجهون الهجمة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين -(وكالات)
مقاومون فلسطينيون يواجهون الهجمة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين -(وكالات)
 أجمع محللون سياسيون ومختصون بالشأن الإسرائيلي أن الاحتلال الإسرائيلي تلقى صفعة كبيرة في جنين وفشل فشلا ذريعا في تحقيق أهداف عدوانه، رغم عمليته العسكرية التي شارك فيها أعداد كبيرة من الجنود والآليات.اضافة اعلان
وتوقع المحللون، في أحاديث منفصلة ألا يكرر الاحتلال اقتحامه لمخيم جنين بهذه الصورة، مع عمله على تحقيق أهدافه عن بعد عن طريق الطائرات المسيرة والاغتيالات الصامتة.
وقال المختص بالشأن الإسرائيلي معتصم سمارة: "إن العملية على أرض الواقع لم تحقق أهدافها رغم خسارة المقاومة في جنين عددا من أماكن التصنيع والأسلحة، لكنها اكتسبت حاضنة جماهيرية كبيرة والتفافا حولها من المواطنين".
وأكد سمارة، أن "المقاومة أصبح لها نفس معنوي كبير، كون الاقتحام جاء بلواء كامل من جيش الاحتلال مقابل عدد محدود من المقاومين".
وأضاف سمارة أن حجم الخسائر التي تلقاها الاحتلال داخل المخيم كبير، "ولن يكرر الاقتحام بهذه الصورة، وسيعمل على تحقيق بعض أهدافه بطرق أخرى لأنه تلقى صفعة كبيرة خلال اقتحامه".
وتابع "سيعمل الاحتلال على تنفيذ الاغتيالات بأشكال مختلفة، سواء عبر الطائرات المسيرة، أو عملاء على الأرض كونها ستكون دون خسائر بشرية لديه".
واعتقد سمارة أن "العملية العسكرية للاحتلال أخرجت مشروع السلطة السياسي من مضمونه، وما جاء عقب خروج الاحتلال من جنين من صدام بين الأهالي وأجهزة أمن السلطة أكبر دليل على عدم الرهان على مشروعها".
وأكد أن "هناك حالة من عدم الانسجام بين السكان والسلطة، وأن مشروعها في حالة تآكل واسع".
وتابع "السلطة لا تملك شيئا من أمرها، وستعمل على تجنب الصدام مع المقاومة في جنين، لأن دورها أصبح مكشوفا لدى المقاومة والشارع الفلسطيني"، على حد قوله.
من جانبه، قال المحلل السياسي أمين أبو وردة: "إن 48 ساعة من اقتحام جيش الاحتلال لجنين، انتهت بفشل ذريع رغم استخدامه كل أذرعه العسكرية بغطاء سياسي عالي المستوى".
وأضاف أبو وردة، "العملية فشلت على الأرض، ولم تحقق أهدافها رغم الأضرار الكبيرة في البنى التحتية بالمخيم، وهذا يعتبر دليل فشل أيضا للاحتلال".
وأكد أن المقاومة أوصلت رسالة كبيرة، من خلال الاحتضان الكبير لها من المواطنين في شتى مدن الوطن.
وأوضح أبو وردة أن "المقاومة أوصلت رسالة بأن مشروعها هو الحاضر في الشارع الفلسطيني، والرهان على غيره فاشل بامتياز".
وأشار إلى أن "الاحتلال سيكون عقب عدوانه على جنين أمام ضغط دولي نتيجة جرائمه، وسيتعرض لانتقادات دولية بفعل ذلك".
ولفت إلى أن الاحتلال لم يحقق أي صورة نصر، "مع تعرضه لانتقادات داخلية من المتطرفين بعد الفشل في تحقيق أهداف العملية".
وتابع "المقاومة أوصلت رسالة لكل المناطق في الوطن، بأن الوحدة الميدانية هي العنوان الأبرز في مواجهة الاحتلال والانقسام غير موجود في هذه المواقف".
وقال أبو وردة: "إن إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال أصبح مطلبا شعبيا لكل شرائح المجتمع، والسلطة وضعها صعب جدا بعد عملية الاحتلال في جنين لصمتها عما جرى وقد أعطى ذلك انطباع أنها ضعيفة".
وانسحبت آليات الاحتلال في ساعات منتصف الليلة من مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية المحتلة بعد 48 ساعة من عدوان عسكري واسع، سطرت خلاله المقاومة ملحمة بطولية.
وخلفت عملية الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها 12 شهيدا، أغلبهم من المدنيين، وأكثر من 120 جريحا، بينهم نحو 20 إصابة بجروح خطيرة، فيما أوقعت المقاومة قتيلا في صفوف قوات الاحتلال، وفجرت عددا من آلياته العسكرية.-(وكالات)
العلم السعودي والإيراني

بدء الاستعدادات لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران 04 تموز 2023

إضراب يعم محافظات الضفة حدادا على شهداء جنين

إضراب يعم محافظات الضفة حدادا على شهداء جنين 04 تموز 2023

مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء 04 تموز 2023

مستوطنون متطرفون برفقة مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى 04 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مخيم جنين للاجئين، له تاريخ طويل من المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي. تم تدمير جزء كبير منه أثناء الغزو الإسرائيلي عام 2002، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال. [زينة الطحان/الجزيرة]

مخيم جنين.. نصف كيلو متر مربع يدحر "جبروت" الاحتلال

منذ9 ساعة
thumbs_b_c_fc82d5a1757fd5555da0e7410356a8f8

بوريل يعرب عن "القلق" من تصاعد التوتر بالأراضي الفلسطينية

منذ14 ساعة
d1Sc9r5IbQjLBJRnKvpzxTV0tHyX21Ax0BH4dqc2

طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة في قطاع غزة

منذ14 ساعة
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يبدأ بالانسحاب التدريجي من مخيم جنين- فيديو

04 تموز 2023
الهلال الأحمر الفلسطيني

3 إصابات بينها 2 خطيرة برصاص الاحتلال في جنين

04 تموز 2023
بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تطالب بوقف الهجوم على جنين وتدعو للعيش الآمن والكريم

بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تطالب بوقف الهجوم على جنين وتدعو للعيش الآمن والكريم

04 تموز 2023
افكار و مواقف

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

ما الذي ننتظره؟!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

أخطر ما قاله نتنياهو مؤخرا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا التقى الوزير بالأسد؟!

ماهر أبو طير |اليوم

مواقف جبانة تجاه ما يجري في فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

محرقة جنين.. والعودة إلى "حماس"

موفق ملكاوي |اليوم
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |منذ 14 دقيقة
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات | منذ24 ساعة
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 