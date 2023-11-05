مديرة برنامج الأغذية العالمي توجه نداءً عاجلا لمساعدة غزة

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قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي مكين، إن الآباء بغزة لا يعرفون إن كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم، أو البقاء أحياء للغد.ووجّهت مكين نداء عاجلا لإيصال موسع وآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة.