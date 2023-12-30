السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مرشحة رئاسية أميركية تقترح توطين سكان غزة في دول أخرى

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المرشحة الجمهورية المحتملة نيكي هيلي
اقترحت نيكي هيلي، المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأمريكية، توطين سكان غزة في بلدان أخرى بدعوى أنهم “من أنصار حركة حماس”.
جاء ذلك في مقابلة لهيلي مع قناة “إي بي سي” الأمريكية، الجمعة، دافعت فيها عن فكرة توطين الفلسطينيين في بلدان أخرى.اضافة اعلان
وذكرت هيلي، المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية 2024: “كما أقول دائما، على الفلسطينيين في غزة عبور حدود رفح إلى مصر، ومن هناك يتوجهون إلى الدول المؤيدة لحماس مثل قطر وإيران وتركيا”.
وردا على استفسار القناة الأمريكية عن إمكانية توطين سكان غزة في قطر بينما لا يسعهم العبور إلى مصر مع أطفالهم، زعمت هيلي: “لماذا لا تقبلهم مصر؟ لأنها لا تعرف من منهم إرهابي ومن منهم ليس كذلك”.
كما ادعت هيلي أن الدول العربية تتخذ دائما احتياطات ضد التهديد الإيراني، وزعمت أنه يجب على العالم التحدث مع تركيا وإيران وقطر لمساعدة الفلسطينيين، بدلا من انتقاد إسرائيل بسبب هجماتها في غزة.
يشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين رددوا تصريحات عن تهجير أكثر من مليوني فلسطيني في غزة إلى صحراء سيناء في مصر.
ولعدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة بالإضافة لدول أوروبية وعربية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.
وعملت هيلي ممثلة دائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة لمدة عامين تقريبًا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.- (الأناضول)
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