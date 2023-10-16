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الإثنين 16 تشرين الأول 2023
2:14 م
مرعب.. "إسرائيل" قصفت غزة بما يوازي ربع قنبلة نووية
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على غزة.
وبحسب ما نقلت قناة "الجزيرة" عن المرصد، فإن قوات الاحتلال تقتل 14 فلسطينيا كل ساعة بالمتوسط في عدوانها على غزة.
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غزة
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