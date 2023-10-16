مرعب.. "إسرائيل" قصفت غزة بما يوازي ربع قنبلة نووية

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قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على غزة.وبحسب ما نقلت قناة "الجزيرة" عن المرصد، فإن قوات الاحتلال تقتل 14 فلسطينيا كل ساعة بالمتوسط في عدوانها على غزة.