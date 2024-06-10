مسؤول أميركي: تحرير 4 محتجَزين عزز إصرار نتنياهو على مواصلة القتال في غزة

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وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد قتلى هجوم إسرائيل على مخيم النصيرات، الذي حرَّرت خلاله المحتجَزين الأربعة، إلى 274 قتيلاً، ما رفع إجمالي ضحايا الحرب على القطاع، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 37 ألفاً و84 قتيلاً، و84 ألفاً و494 مصاباً.في الوقت نفسه أكد المسؤول بالإدارة الأميركية، الذي لم يجرِ الكشف عن اسمه، أن تحرير المحتجَزين يُعقّد جهود وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للتوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» للإفراج عن بقية المحتجَزين، ووقف إطلاق النار بالقطاع، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».وصرَّح المسؤول الأميركي بأنه في حين أن تحرير المحتجَزين الإسرائيليين الأربعة محل ترحيب، فإنه لن يغير من الأمر شيئاً؛ لأن عدد المحتجَزين المتبقين غير قليل، وبينهم خمسة أميركيين يُعتقد أنهم أحياء.كما قُتل ثلاثة محتجَزين أميركيين تطالب عائلاتهم بإعادة رفاتهم.ويعود بلينكن إلى الشرق الأوسط، للمرة الثامنة منذ اندلاع الحرب. وقال مساعدون لوزير الخارجية الأميركي إنه سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ثم يتوجه إلى إسرائيل، في وقت لاحق.-(وكالات)