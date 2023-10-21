مساعدات لا وقود فيها.. خطر يهدد جرحى قطاع غزة

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وأكدت وزارة الصحة في غزة خروج 7 مستشفيات و25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.وأضافت: "مستشفيات قطاع غزة جفت مواردها تماما بسبب افتقاد أبسط المقومات العلاجية الطارئة بما فيها الوقود، نناشد المجتمع الدولي ومصر العمل الفوري على إدخال الوقود والاحتياجات الصحية الطارئة قبل فقدان المزيد من الضحايا داخل المستشفيات".وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستذهب فقط إلى المناطق الجنوبية من القطاع، وهي المناطق التي حث الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين على الاتجاه إليها لتجنب القتال الدائر مع حركة حماس.وفي مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن شحنات المساعدات لن تشمل الوقود.ودخلت شاحنات تحمل مواد إغاثة إنسانية كانت عالقة في مصر إلى قطاع غزة، السبت، عبر معبر رفح البري بعد أيام من المشاحنات الدبلوماسية بشأن شروط تسليم المساعدات.