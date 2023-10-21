السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مساعدات لا وقود فيها.. خطر يهدد جرحى قطاع غزة

Cape
المساعدات إلى قطاع غزة
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، السبت، إن عدم إدخال الوقود فورا الى مستشفيات قطاع غزة سيشكل خطرا حقيقيا على الجرحى والمرضى.اضافة اعلان

وأكدت وزارة الصحة في غزة خروج 7 مستشفيات و25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

وأضافت: "مستشفيات قطاع غزة جفت مواردها تماما بسبب افتقاد أبسط المقومات العلاجية الطارئة بما فيها الوقود، نناشد المجتمع الدولي ومصر العمل الفوري على إدخال الوقود والاحتياجات الصحية الطارئة قبل فقدان المزيد من الضحايا داخل المستشفيات".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستذهب فقط إلى المناطق الجنوبية من القطاع، وهي المناطق التي حث الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين على الاتجاه إليها لتجنب القتال الدائر مع حركة حماس.

وفي مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن شحنات المساعدات لن تشمل الوقود.

ودخلت شاحنات تحمل مواد إغاثة إنسانية كانت عالقة في مصر إلى قطاع غزة، السبت، عبر معبر رفح البري بعد أيام من المشاحنات الدبلوماسية بشأن شروط تسليم المساعدات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
382719

الحرب الإسرائيلية على غزة... خطة للاحتلال من 3 مراحل لـ«ما بعد حماس»

منذ3 ساعة
شعار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

العربي للأبحاث ودراسة السياسات: طوفان الأقصى انهيار الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه غزة

12 تشرين الأول 2023
فلسطينيون يحتفلون فوق وحول دبابة إسرائيلية مدمرة قرب سياج قطاع غزة شرق خان يونس أمس (أ.ب)

كلفته فاقت مليار دولار.. عن "الجدار الحديدي" الذي اخترقته المقاومة بسهولة

12 تشرين الأول 2023
Doc-P-1116065-638325703862055018

محرمة دوليا.... ما هو "الفسفور الأبيض" الذي فتك بمدنيي غزة؟

11 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد

كتلة الوفاء: حتى ولو لم يتكلّم نصر الله.. المقاومة حاضرة

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - (أرشيفية)

السوداني: لا يحق لأحد التصالح أو التنازل نيابة عن الشعب الفلسطيني

منذ1 ساعة
حصلت الشهيدة هبة أبو ندى على جائزة الشارقة للإبداع العربي

نعت صديقتها ثم استشهدت.. فلسطينيون يرثون الشاعرة هبة أبو ندى

منذ2 ساعة
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر لن يحدث

منذ2 ساعة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة القاهرة للسلام

عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

منذ2 ساعة
MuhammadBinSalmanBidenNetanyahuPN133cover_0

بايدن: هجوم "حماس" استهدف وقف اتفاق تاريخي لإسرائيل مع السعودية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

أيام عصيبة مقبلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات | منذ18 ساعة
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات | منذ18 ساعة
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
 