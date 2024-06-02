 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مساعد لنتنياهو: خطة بايدن بخصوص غزة “ليست اتفاقاً جيداً” لكن إسرائيل تقبله

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غزة المدمرة بسبب العدوان الإسرائيلي

أكد مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل قبلت اتفاقاً إطارياً لإنهاء الحرب في غزة تدريجياً، والذي يدفع به الرئيس الأمريكي جو بايدن حالياً، لكنه وصف الاتفاق بأنه معيب، وبحاجة إلى مزيد من العمل.

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وفي مقابلة مع صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، قال أوفير فولك، كبير مستشاري نتنياهو للسياسة الخارجية، إن اقتراح بايدن هو “صفقة وافقنا عليها، إنها ليست اتفاقاً جيداً، لكننا نريد بشدة إطلاق سراح الرهائن، جميعهم”.


وتابع: “هناك الكثير من التفاصيل التي يتعيّن العمل عليها”، مضيفاً أن الشروط الإسرائيلية، بما في ذلك “الإفراج عن الرهائن وتدمير “حماس” كمنظمة إرهابية (ترتكب) إبادة جماعية” لم تتغير.-(رويترز)

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