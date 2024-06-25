مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في الأدوية والمهمات الطبية

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أنه في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وسيطرة وإغلاق الاحتلال لجميع المعابر، فإن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين والتي أصبح رصيدها صفرا او أوشكت على النفاذ.

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وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى نقص في أبرز أدوية الاستقبال والطوارئ والتخدير والعنايات المركزة والعمليات، وكذلك معاناة مرضى الأورام الذين لم يتمكنوا من السفر حيث اقتصرت خدمتهم على العلاج التلطيفي فقط، بعد انقطاع الأدوية الخاصة بهم وكذلك مرضى غسيل الكلى خاصة الأطفال (مما يهدد حياة ما يقارب من 1000 مريض غسيل كلوي)، وكذلك الأدوية الخاصة بالخدمات الصحية الأولية كصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وأدوية الأمراض المزمنة والأدوية النفسية.



وناشدت وزارة الصحة في عزة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.



