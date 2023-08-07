الإثنين 07 آب 2023
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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال - (وكالات)
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المدججة بالسلاح .اضافة اعلان
وأوضحت الدائرة أن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات جولات مشبوهة، وأدَّوا طقوساً تلمودية استفزازية في ساحات الأقصى، وقدم الحاخامات شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا، على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك .-(بترا)
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