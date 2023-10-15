مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للأقصى المبارك، ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.في سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على جميع أبواب الأقصى ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وأرجعت العديد منهم ومنعتهم أيضا من أداء الصلوات فيه، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه.--(بترا)