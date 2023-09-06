الأربعاء 06 أيلول 2023
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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال -(وكالات)
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.اضافة اعلان
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.
ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.
وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.
وتبدأ الأعياد اليهودية برأس "السنة العبرية" يومي السبت والأحد الموافقَين 16 و17 أيلول الحالي، وتليه أيام "التوبة العشر" التي تتكثف فيها الاقتحامات، ومن ثم "عيد الغفران" يوم الاثنين 25 من الشهر نفسه، ثم "عيد العرش" الذي يبدأ من يوم السبت 30 أيلول، وحتى السبت 7 تشرين الأول المقبل.
من جانب آخر، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مباني ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت اللجنة الشعبية في البلدة، في بيان، إن جرافات برفقة قوات الاحتلال اقتحمت القرية عند الساعة الخامسة فجرا، وشرعت بهدم منزل ومنشآت تجارية ومتجر لقطع المركبات. وأوضحت اللجنة، أن قوات الاحتلال هدمت، منزل مواطن و 9 منشآت تجارية، ومزرعة أغنام، إلى جانب بركس ومغسلة لأحد المواطنين، لافتا الى أن عمليات الهدم جاءت بذريعة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.
-- (بترا)
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