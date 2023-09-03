الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات "الأقصى"
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.اضافة اعلان
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
من جهتها، نشرت قوات الاحتلال منذ الصباح، وحداتها الخاصة وعناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.
يأتي ذلك، فيما شرعت "منظمات الهيكل" المزعوم بحملة لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.
وتبدأ الأعياد اليهودية برأس "السنة العبرية" يومي السبت والأحد الموافق 16 و17 أيلول الحالي، ويليه أيام "التوبة العشر" التي تتكثف فيها الاقتحامات، ومن ثم "عيد الغفران" يوم 25 من نفس الشهر، ثم "عيد العرش" الذي يبدأ من 30 أيلول، وحتى 7 تشرين الأول المقبل.
وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.- (بترا)
جنود من الاحتلال الإسرائيلي يحيطون بمكان تنفيذ شاب فلسطيني لعملية قتل فيها جندي وأصيب 6 مستوطنين-(وكالات)

4 عمليات فلسطينية ردا على عدوان الاحتلال 31 آب 2023

السودان

الحرب تنعش تجارة السلاح في السودان 31 آب 2023

الرئيس السوري بشار الأسد

الأسد يجدد شرط انسحاب تركيا من شمال سورية لعودة العلاقات بين البلدين 31 آب 2023

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى 31 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مستوطنون متطرفون برفقة وزير سابق يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

29 آب 2023
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات "الأقصى"

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

28 آب 2023
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

27 آب 2023
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال - (وكالات)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

24 آب 2023
اقرأ أيضا
تجدد الاشتباكات في الخرطوم - (أرشيفية)

الجيش السوداني يقصف الدعم السريع في الخرطوم

منذ13 ساعة
احتجاجات في كركوك

رفع حظر التجول في كركوك

منذ13 ساعة
الأسرى الفلسطينيون يعلنون إضرابًا احتجاجا على تقليص زيارات ذويهم

الأسرى الفلسطينيون يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام منتصف أيلول

منذ13 ساعة
320969

غليان وحظر تجول في كركوك... وبارزاني يحذّر من "فتنة"

منذ16 ساعة
سينما - (تعبيرية)

535 مليون ريال إيرادات السينما في السعودية

02 أيلول 2023
الطفلة لين طالب

فظائع لا يمكن تخيلها.. تفاصيل اغتصاب الطفلة لين إلى العلن

02 أيلول 2023
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات | منذ5 ساعة
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
 