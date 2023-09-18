الإثنين 18 أيلول 2023
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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح .اضافة اعلان
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس،في بيان،إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في ساحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة ووسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين .
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى ، وأعاقت وصول المصلين والمواطنين المقدسيين وطلبة المدارس إليه.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، إذ تتعمد سلطات الاحتلال تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد، وتعرقل وتمنع دخول المصلين.

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