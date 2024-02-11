الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.


وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع شرطة الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول اليه، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الخامس على التوالي.- (بترا)

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