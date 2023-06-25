الأحد 25 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية في ترمسعيا شمال رام الله

مستوطنون يحرقون محاصيل
مستوطنون يحرقون محاصيل
أحرق مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الأحد، محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات، في قرية ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال مجلس قروي ترمسعيا، في بيان، إن مستوطني مستعمرة "عادي عاد" أشعلوا النيران في 6 دونمات مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها للمواطن نضال أحمد أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله.اضافة اعلان
يذكر أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنوا الأربعاء الماضي عدوانًا على قرية ترمسعيا، أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، وإصابة 12 شخصا آخرين بالرصاص الحي، اضافة الى إحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 مركبة.
كما اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على شاب من بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن عددا من المستوطنين المتطرفين اعتدَوا على الشاب محمد علاء رداد، وحاولوا بتر إصبع يده.
وعلى صعيد آخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت أربعة عشر فلسطينيا، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة قرب جنين.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس ورام الله والبيرة وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.-(بترا)
أدوية - (تعبيرية)

العضوية الدائمة لمصر في المجلس الدولي لتقييم الأدوية 24 حزيران 2023

العلم المصري

هل تلغي مصر العلاج على نفقة الدولة؟ 24 حزيران 2023

الكعبة المشرفة

السعودية تضبط 83 حملة حج وهمية 24 حزيران 2023

226429

هجوم بطائرة مسيّرة على القرداحة... مسقط رأس الأسد 24 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة الإحتياطي المركزي جنوب الخرطوم

الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة الإحتياطي المركزي جنوب الخرطوم (فيديو)

منذ 20 دقيقة
قتلى وجرحى في قصف روسي على سوق للخضار بريف إدلب

قتلى وجرحى في قصف روسي على سوق للخضار بريف إدلب

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-06-25 at 11.01.23 AM (2)

"العربية لحماية الطبيعة" تحتفل بمشروعها "قمح الصمود" في طوباس

منذ6 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

منذ7 ساعة
منظر جوي للمسجد الحرام، 22 يونيو 2023. (أ ف ب)

مكة المكرمة تفيض بالحجاج مع بدء موسم الحج اليوم

منذ8 ساعة
البرلمان العربي يستنكر قيام مستوطنين بإحراق نسخ من القرآن الكريم

البرلمان العربي يستنكر قيام مستوطنين بإحراق نسخ من القرآن الكريم

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعبنا من المكاشفات فأين الحلول؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل يغير الفلسطينيون قواعد الاشتباك..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الوجه التنموي لوزارة الداخلية

سلامة الدرعاوي |اليوم

"ست نقاط" استراتيجية لنجاح رحلة التصدير الأردنية

رعد التل |اليوم

التعرفة الكهربائية الجديدة.. تساؤلات برسم التوضيح 

أحمد حمد الحسبان |اليوم

التمويل الأخضر لمشاريع مستدامة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 