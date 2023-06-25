مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية في ترمسعيا شمال رام الله

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أحرق مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الأحد، محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات، في قرية ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.وقال مجلس قروي ترمسعيا، في بيان، إن مستوطني مستعمرة "عادي عاد" أشعلوا النيران في 6 دونمات مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها للمواطن نضال أحمد أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله.يذكر أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنوا الأربعاء الماضي عدوانًا على قرية ترمسعيا، أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، وإصابة 12 شخصا آخرين بالرصاص الحي، اضافة الى إحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 مركبة.كما اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على شاب من بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن عددا من المستوطنين المتطرفين اعتدَوا على الشاب محمد علاء رداد، وحاولوا بتر إصبع يده.وعلى صعيد آخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت أربعة عشر فلسطينيا، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة قرب جنين.وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس ورام الله والبيرة وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.-(بترا)