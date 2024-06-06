مستوطنون يقتلعون 220 شجرة زيتون بنابلس والاحتلال يهدم 7 منازل بالخليل

اقتلع مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، 220 شجرة زيتون وهدموا غرفة زراعية في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، كما هدمت قوات الاحتلال 7 منازل لفلسطينيين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

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وقال مجلس بلدي قصرة في بيان، إن المستوطنين قبل أسبوع عمليات تجريف في المنطقة، ومنعوا المزارعين من الوصول لأراضيهم، واقتلعوا 220 شجرة زيتون.



الى ذلك، أفادت بلدية الظاهرية جنوب الخليل، بأن الاحتلال هدم بالجرافات سبعة منازل في منطقة "واد الخليل" ببلدة الظاهرية تؤدي عشرات السكان بالإضافة الى تدمير جميع خلايا الطاقة الشمسية التي يعتمد عليها الأهالي في توليد الكهرباء.



وقالت البلدية، إن عملية الهدم تسببت بتشريد أكثر من 50 فلسطينيا ضمن سلسلة الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين على الأهالي في تلك المنطقة المحاطة بعدد من المستعمرات.



