الإثنين 17 تموز 2023
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مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في الضفة الغربية

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مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين
هاجم مستوطنون إسرائيليون، ليل الأحد الاثنين، عددا من مركبات الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.
و نقل شهود عيان، بأن مستوطنين تجمعوا قرب حاجز “بيت أيل” بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهاجموا عددا من مركبات الفلسطينيين، ما أسفر عن تحطم زجاج عدد منها.اضافة اعلان
وأوضحوا أن أهالي قرية “بيتين” تجمعوا عند مدخل القرية للتصدي لهجوم المستوطنين على منازل القرية، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرقهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أسفر عن إصابات بالاختناق، عولجت ميدانيا.


وفي سياق متصل، قالت الوكالة الرسمية الفلسطينية “وفا”، إن “مستوطنين هاجموا مركبات فلسطينيين عند مدخل قرية حارس غربي سلفيت، شمال الضفة الغربية”.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر محلية، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية حارس، وأطلق قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين الذين تصدوا للمستوطنين، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق”.
وأوضحت أن “عشرات المستوطنين تجمعوا على شارع قلقيلية – نابلس الرئيسي، شمال الضفة بحماية جنود الاحتلال، ما أدى لعرقلة حركة الفلسطينيين” في المنطقة.
وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن “المستوطنين حملوا لافتات وشعارات عنصرية ضد الفلسطينيين”.
ووفق معطيات للأمم المتحدة، نفذ مستوطنون إسرائيليون 525 اعتداء بالضفة منذ مطلع العام 2023 وحتى 4 يوليو/ تموز الجاري، أسفر 137 اعتداء منها عن إصابات فلسطينيين، فيما أسفر 388 اعتداء عن أضرار في ممتلكاتهم.
 (وكالات)
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