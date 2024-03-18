الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"إسرائيل" تتمسك باجتياح رفح رغم تصاعد التحذيرات الدولية والإقليمية

«مسودة قرار» أميركي تغضب حكومة نتنياهو

360545
بنيامين نتنياهو

أعربت مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن غضبها وإحباطها من مضمون المسودة الأخيرة لمشروع القرار الأميركي الذي يفترض أن يتم تقديمه، قريباً، إلى مجلس الأمن الدولي، ويطالب صراحةً، ولأول مرة، بـ«وقف فوري ودائم للنار» في غزة. وقالت إنها «صُدمت بالمضمون الحاد لمسودة مشروع القرار الأميركي، ضد حكومة نتنياهو».

اضافة اعلان


وأوضحت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اطلعوا على نص المشروع رأوا أنه «كُتب بلهجة حادة ضد اجتياح رفح، وطالب بوقف القتال في غزة فوراً ولفترة طويلة، مؤكداً أن هذا الاجتياح سيؤدي حتماً إلى المساس بأعداد كبيرة من المدنيين، وإلى خرق القانون الدولي». وعدّ المسؤولون أن نصّ المسودة مناهض للسياسة الإسرائيلية «بشكل غير مسبوق» منذ بداية الحرب.


من جانبها، نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن الأميركيين أبلغوا إسرائيل بأنهم لن يجروا أي تعديلات على النص، وسيطرحونه على مجلس الأمن، وسيسعون لتمريره في التصويت في أسرع وقت ممكن. وأضافت المصادر أنه في كل الأحوال سيكون «مجرد طرح المشروع بنصه الجديد بمثابة صفعة لنتنياهو»، نظراً إلى أن واشنطن استخدمت في السابق حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات لمجلس الأمن؛ بسبب تضمينها الدعوة لـ«وقف فوري ودائم لإطلاق النار».


في الأثناء، أكد نتنياهو، في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس، أن الضغوط الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب تتصاعد على حكومته، غير أن ذلك لن يمنع الجيش من دخول منطقة رفح في غزة. وقال نتنياهو: «سندخل رفح، وسيستغرق الأمر أسابيع قليلة».-(وكالات)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_7001c692bc8a6b4b64850a3203274603

لابيد: لن تنتصر "إسرائيل" دون إعادة الأسرى من غزة

17 آذار 2024
360545

نتنياهو: "إسرائيل" لن تذعن لمطالب حماس الوهمية

04 آذار 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك - (أرشيفية)

باراك: نتنياهو يعيق صفقة تبادل مع حماس لدوافع سياسية شخصية

03 آذار 2024
395154

تحليل أميركي: وثيقة نتنياهو لغم في طريق المحادثات الدولية حول اليوم التالي للحرب في غزة

27 شباط 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_0c3d8bd737ddf2be3409f1f4357fe856

مجازر وتجويع.. أيام غزة الدامية في أول أسبوع من رمضان

منذ 26 دقيقة
thumbs_b_c_b5c15ba3f2bd805d25766e249f6c649a

فلسطين تتهم إسرائيل بتعريض حياة البرغوثي للخطر في سجونها

منذ 37 دقيقة
577946

جنرالات وساسة إسرائيليون يطالبون بعدم التخلي عن "سياسة التجويع"

منذ 49 دقيقة
thumbs_b_c_c42d44842c26fe0e6e32b7c128e0c67e

بن غفير يطالب باقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

منذ 55 دقيقة
5ipj-13-730x438

الكرملين يرفض زعم أرملة نافالني بأنه مات مقتولا

منذ 57 دقيقة
download-2-1

ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين إلى 14

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريو الحرب الأهلية

ماهر أبو طير |اليوم

ما بعد 11 نيسان

جهاد المنسي |اليوم

كيف نواجه تحديات اللامساواة في الأردن؟

أحمد عوض |اليوم

هذه الحرب التي طال أمدها!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الانتخابات للأردنيين.. والإخوان يحتاجون المشاركة

سميح المعايطة |اليوم

إسرائيل ضد إسرائيل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج-دوام رمضان

دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان
 
 