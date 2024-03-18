«مسودة قرار» أميركي تغضب حكومة نتنياهو

أعربت مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن غضبها وإحباطها من مضمون المسودة الأخيرة لمشروع القرار الأميركي الذي يفترض أن يتم تقديمه، قريباً، إلى مجلس الأمن الدولي، ويطالب صراحةً، ولأول مرة، بـ«وقف فوري ودائم للنار» في غزة. وقالت إنها «صُدمت بالمضمون الحاد لمسودة مشروع القرار الأميركي، ضد حكومة نتنياهو».

اضافة اعلان



وأوضحت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اطلعوا على نص المشروع رأوا أنه «كُتب بلهجة حادة ضد اجتياح رفح، وطالب بوقف القتال في غزة فوراً ولفترة طويلة، مؤكداً أن هذا الاجتياح سيؤدي حتماً إلى المساس بأعداد كبيرة من المدنيين، وإلى خرق القانون الدولي». وعدّ المسؤولون أن نصّ المسودة مناهض للسياسة الإسرائيلية «بشكل غير مسبوق» منذ بداية الحرب.



من جانبها، نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن الأميركيين أبلغوا إسرائيل بأنهم لن يجروا أي تعديلات على النص، وسيطرحونه على مجلس الأمن، وسيسعون لتمريره في التصويت في أسرع وقت ممكن. وأضافت المصادر أنه في كل الأحوال سيكون «مجرد طرح المشروع بنصه الجديد بمثابة صفعة لنتنياهو»، نظراً إلى أن واشنطن استخدمت في السابق حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات لمجلس الأمن؛ بسبب تضمينها الدعوة لـ«وقف فوري ودائم لإطلاق النار».



في الأثناء، أكد نتنياهو، في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس، أن الضغوط الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب تتصاعد على حكومته، غير أن ذلك لن يمنع الجيش من دخول منطقة رفح في غزة. وقال نتنياهو: «سندخل رفح، وسيستغرق الأمر أسابيع قليلة».-(وكالات)