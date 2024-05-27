 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرات تجوب شوارع الضفة تنديدا بمجزرة رفح

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح 2
الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح
نظمت فعاليات جنين ومخيمها، فجر الاثنين، مسيرة ووقفة منددة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح.

ونقلا عن وكالة "وفا"، جابت المسيرة شوارع جنين والمخيم استقرت على الدوار الرئيسي، وندد المشاركون بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة، كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.اضافة اعلان

وكان قد استشهد وأصيب عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 40 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح.

 كما انطلقت فجر اليوم الاثنين، مسيرات حاشدة في مدينة طولكرم ومخيميها، نصرة لغزة وتنديدا بمجزرة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في رفح.

وجاب المشاركون في المسيرة التي انطلقت من وسط ميدان جمال عبد الناصر شوارع المدينة، وردد المشاركون التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

كما شاركت جموع غفيرة من أبناء مخيمي طولكرم ونور شمس وبلدة عنبتا شرق المحافظة، بمسيرات مماثلة جابت الشوارع والأحياء، وسط تكبيرات وهتافات المشاركين نصرة لغزة، في الوقت الذي صدحت مكبرات المساجد في قرى وبلدات المحافظة بالتكبيرات.
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