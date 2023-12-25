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الإثنين 25 كانون الأول 2023
5:48 م
مسيّرة مفخخة تستهدف قاعدة التحالف الدولي بمطار أربيل
مطار أربيل - (أرشيفية)
قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن مسيّرة مفخخة استهدفت قاعدة التحالف الدولي داخل مطار أربيل الدولي.
يأتي ذلك بعد إعلان المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت قاعدة حرير التي تضم قوات أميركية قرب مطار أربيل شمالي العراق بالطائرات المسيّرة.
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وقالت إن استهداف القاعدة يأتي ردا على استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. (الجزيرة نت)
العراق
اربيل
كردستان العراق
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