مشرعة أميركية تدعو إلى موت “جميع” الفلسطينيين- (فيديو)

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تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع في الساعات الماضية مقطع فيديو لمشرعة جمهورية عن ولاية فلوريدا، تدعى ميشيل سالزمان، وهي تصرخ “كلهم” بعد سؤال طرحته زميلتها عن عدد القتلى الفلسطينيين الذين سيكون كافيا قبل وقف إطلاق النار في غزة.ففي خطاب وجهته أمام مجلس الولاية، تساءلت المشرعة إنجي نيكسون والتي انفجرت بالبكاء: “لقد وصل العدد إلى 10 آلاف قتيل فلسطيني، كم من القتلى سيكون كافياً؟”، لتصرخ مشرعة “كلهم”، مما دفع نيكسون للرد: ”إحدى زملائي قالت جميعهم للتو!. واو. قالت إحدى زملائي: كلهم”.وتابعت نيكسون “هكذا أصبحنا في هذه الولاية. هذا ما أصبحنا عليه في هذه الحالة حيث لا نهتم بالأبرياء الأطفال الذين لا تتاح لهم الفرصة حتى لإطفاء شمعة عيد ميلادهم الأول؟”.جاء ذلك خلال جلسة لمجلس ولاية فلوريدا حيث قدمت نيسكون قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، تم رفضه في وقت لاحق بأغلبية 104 أصوات مقابل صوتين.ودعت نيكسون في تصريحات صحافية لاحقة رئيسة مجلس النواب في فلوريدا إلى “توبيخ سالزمان علنا” بسبب ما وصفته بـ”العرض المثير للاشمئزاز للقوة والازدراء والكراهية” باستخدام “نفس النوع من خطاب الكراهية الذي سمح به المجلس التشريعي في فلوريدا في عهد رون ديسانتس وتحت قيادة الجمهوريين”.وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت الأربعاء، على إدانة رشيدة طليب، بأغلبية 234 صوتا مقابل 188، متهما النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان بـ”الترويج لروايات كاذبة” حول الحرب المستمرة في غزة.وانشق عدد من المشرعين الديمقراطيين في البلاد عن الرئيس جو بايدن ودعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة.وعندما سُئل بايدن أمس الخميس “ما هي فرص وقف إطلاق النار في غزة”، أجاب: “لا شيء. لا يوجد احتمال”.-(وكالات)