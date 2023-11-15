مصادر تكشف ماذا يفعل جيش الاحتلال في مستشفى الشفاء

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قالت مصادر من داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة للجزيرة، إن الاحتلال يجري تفتيشا داخل المستشفى وتحقيقا مع الشبان الموجودين فيه.وأضافت المصادر أن الدبابات العسكرية الإسرائيلية موجودة داخل باحة المستشفى، وجيش الاحتلال ينادي عبر مكبرات الصوت على الشبان لتسليم أنفسهم، ويعتقل عددا من النازحين وذوي الشهداء والجرحى.وأكدت المصادر أن جنود الاحتلال موجودون داخل المباني وسط نيران كثيفة في محيط المستشفى.بدوره قال صحفي من محيط مجمع الشفاء، إن الدبابات الإسرائيلية حاصرت المجمع من جميع الجهات قبل اقتحامه، وتتواجد الدبابات في مفترقي السرايا والوحدة طوقت المجمع من بوابته الغربية.وأكد أن الجيش الإسرائيلي حوّل المجمع إلى ثكنة عسكرية، وما تزال عشرات الجثث في الشوارع المحيطة بالمجمع، مبينا أن الاحتلال قصف كل شيء يحيط بالمستشفى.