 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصادر في حماس لـ"الغد": الحركة ستعلن اليوم موقفها من مقترح بايدن

صفقة بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن

علمت "الغد" من مصادر قيادية في حركة حماس، أن الحركة ستعلن مساء اليوم موقفها من مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن للهدنة في غزة المكون من ثلاث مراحل.

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وقالت المصادر، ان القيادي أسامة حمدان سيعقد مؤتمرا صحفياً لعرض موقف الحركة من مقترح بايدن على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.


وأكدت المصادر، "هنالك كلام واضح وصريح من قبل القيادي أسامة حمدان حول المقترح ونريد ضمانات مباشرة لأي اتفاق في حال تم الموافقة من طرفنا على أي مقترح".


وشددت على ضرورة وضع حد للحرب على غزة، مؤكدة أن اقتراح بايدن هو"نتاج الصمود الأسطوري لشعبنا المجاهد ومقاومته الباسلة".


ورحب المجتمع الدولي بالمقترح الذي جرى إعلانه، حيث شجع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "جميع الأطراف على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار".


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