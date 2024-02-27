الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصدر في المقاومة الفلسطينية: دمّرنا أكثر من 20 آلية إسرائيلية جنوبي غزة

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آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

أكّد مصدر في المقاومة الفلسطينية، أنه “لليوم التاسع، يفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في التقدم باتجاه وسط حي الزيتون جنوبي غزة” .

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وقال المصدر في تصريح لقناة “الميادين” اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن “مقاتلي المقاومة أقرب للعدو مما يتوقع، وهم يتابعون تحركاته ويستهدفونها بالأسلحة المناسبة”.


وذكر أن “الاحتلال في ظل فشله الميداني، قام بتفجير عشرات المنازل في جنوب الزيتون، وقصف أخرى بالطائرات وسط الحي وشماله”.


وأعلن المصدر أنه “خلال هذه الفترة، دمّرت المقاومة أكثر من 20 آلية، ونفّذت عشرات الكمائن، واستهدفت تموضعات القناصين، وقصفت تجمع الآليات ومقر القيادة”.


وتخوض الفصائل الفلسطينية، في أكثر من محور قتال، اشتباكاتٍ عنيفة مع جيش الاحتلال في قطاع غزة.


وتتركز الاشتباكات في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفي مناطق شرق خان يونس وغربيّها، في جنوب القطاع.-(د ب أ)

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