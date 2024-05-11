السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصرع 200 شخص بفيضانات في شمال أفغانستان

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جانب من الفيضانات في شمال أفغانستان

  لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم جراء فيضانات مفاجئة ضربت أمس الجمعة، شمال أفغانستان، وفقا لما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة.

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وبحسب وكالة أنباء بختار (بنا)، قال مسؤول في المنظمة الأممية اليوم السبت، إن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم في مديرية إقليم بغلان جديد، في حين قُتل 100 آخرون في مديرية إقليم بركة جراء الفيضانات التي دمرت الجمعة أكثر من ألفي منزل في المديريتين.


وذكرت السلطات المحلية بأن الحصيلة الإجمالية قابلة للارتفاع، محذرة من الاقتراب من المناطق المنخفضة والمنحدرات.


وطالت فيضانات العام الحالي التي تأتي في ظل أمطار تفوق المعتاد في فصل الربيع، أقاليم أخرى في هذا البلد المعرض بشدة لتغير المناخ، خصوصا في إقليم غور "غرب أفغانستان" وبدخشان في الشمال الشرقي، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة.
 

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