الخميس 14 أيلول 2023
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مصري يرسل 1000 كفن إلى ليبيا

تحرّك الشاب خلال حسابه على فيسبوك ودعا المستخدمين إلى التبرع لصالح المتوفين في ليبيا جراء الإعصار دانيال
تحرّك الشاب من خلال حسابه على فيسبوك ودعا المستخدمين إلى التبرع لصالح المتوفين في ليبيا جراء الإعصار دانيال
نجح شاب مصري في جمع 1000 كفن لإرسالها إلى ليبيا التي ضربها إعصار مدمّر خلّف آلاف القتلى.

يقول عمر السويسي من محافظة المنيا لـ"العين الإخبارية"، إنه لم يحتمل صرخات فرق الإنقاذ في درنة الليبية التي كانت تطالب بتوفير إغاثات عاجلة ومنها أكفان للموتى.اضافة اعلان

وعلى الفور، تحرّك من خلال حسابه على فيسبوك ودعا المستخدمين إلى التبرع لصالح المتوفين في ليبيا جراء الإعصار دانيال.

وأضاف: "بعد وقت قليل من بث الفيديو، تفاعل العشرات من شتى بقاع مصر مع دعوتي، وبدأ الجميع يسأل عن كيفية توصيل المستلزمات إلى الأشقاء في ليبيا".

وتابع: "نجحنا في جمع ما يزيد على 1000 كفن للموتى وقررنا إرسالها إلى ليبيا من خلال الحدود البرية".

وأوضح: "بعد أن جمعنا الأكفان تواصلت على الفور مع إحدى السيارات لنقلها إلى محافظة الإسكندرية، ومنها إلى منفذ السلوم البري ثم إلى مدينة درنة".

ولفت إلى أن من المنتظر أن تصل الشاحنة إلى الأراضي الليبية صباح الخميس.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت، يوم الأربعاء، عن إحصاء أكثر من 5300 جثة في مدينة درنة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير. 

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