 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصر.. إعادة تكليف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة المصرية الجديدة

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

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وتضمن التكليف بحسب بيان للرئاسة المصرية اليوم الاثنين، مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

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