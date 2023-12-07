مصر تجدد رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

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جددت مصر رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، مع ضرورة ازالة العوائق التى تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وبصورة مستدامة.جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور "بن كاردن"، في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية.‏‎وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل الي وقف كامل ومستدام لإطلاق النار حمايةً لأرواح المدنيين.من جانبه، أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالدور المصري في المنطقة، معرباً عن شكره وتقديره لدور مصر في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والمساهمة في تحقيق الهدنة السابقة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وتسهيل إجلاء رعايا الدول الثالثة.-(بترا)