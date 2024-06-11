مصر تدعو حماس و"إسرائيل" لإتمام صفقة غزة

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وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الاثنين، مطالبتها لـ"إسرائيل" بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقًا لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كلا من "إسرائيل" وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء بتنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.واتصالاً بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر تأكيد ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنبًا إلى جنب مع "إسرائيل".