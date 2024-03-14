مصر: رؤيتنا لوضع غزة تقوم على وقف النار وتوفير المساعدات

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وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس "إننا متفقون على منع استمرار الوضع العسكري والإنساني الذي يعيشه قطاع غزة وعدم توسع الصراع في المنطقة".