الخميس 14 آذار 2024
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مصر: رؤيتنا لوضع غزة تقوم على وقف النار وتوفير المساعدات

وزير الخارجية المصري سامح شكري - (أرشيفية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري - (أرشيفية)
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن رؤية بلاده للوضع في غزة تقوم على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات بكميات كافية.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس "إننا متفقون على منع استمرار الوضع العسكري والإنساني الذي يعيشه قطاع غزة وعدم توسع الصراع في المنطقة".اضافة اعلان
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