الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مصر: لم نغلق معبر رفح منذ بدء الحرب على غزة

معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر - (أرشيفية)
معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر - (أرشيفية)
أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

وشدد أبو زيد على أن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.اضافة اعلان

وأعرب السفير عن الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك، معبرا عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفسلطيني في قطاع غزة.

ودعا المتحدث باسم الخارجية من يروج أو يدعي غلق المعبر، إلى الرجوع للبيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين زاروا المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، استأنفت عمل معبر رفح بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، لعبور من ورد اسمه في كشوفات أصحاب الجوازات الأجنبية، والتي تم إعلانها منذ تاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بوصول 30 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، مضيفة أن 16 مصابا وصلوا من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج.

يشار إلى أنه أعيد فتح المعبر يوم الخميس الماضي، لعبور عدد محدود من جرحى القصف الإسرائيلي وحاملي جوازات السفر الأجنبية، فضلا عن إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية. (RT)
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