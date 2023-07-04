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الثلاثاء 04 تموز 2023
10:25 ص
مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء
مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء
أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، حيث رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا السفير صالح موتلو سفيرا لها في القاهرة.
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ويأتي رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.
وتهدف الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.
RT
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