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الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
3:22 م
مصر: وقف إطلاق النار بغزة ضرورة حتمية
العلم المصري
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن وقف إطلاق النار أصبح ضرورة حتمية للتعامل مع الأزمة في قطاع غزة.
ويأتي هذا التصريح قبيل زيارة من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة لبحث الحرب على غزة. (الجزيرة نت)
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مصر
غزة
طوفان الاقصي
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