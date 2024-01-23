الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معتز عزايزة ينهي مهمته كصحفي في غزة ويغادر القطاع (فيديو)

الصحفي معتز عزايزة
الصحفي معتز عزايزة

خلع الصحفي معتز عزايزة، سترته الواقية للرصاص من خلال فيديو نشره على صفحته على منصة "انستغرام"، صباح الثلاثاء.


وأكد العزايزة أنه سيغادر قطاع غزة الذي يشهد عدوان مكثف لقوات الاحتلال، حيث قام العزايزة بتوثيق عدوان الاحتلال على القطاع المحاصر من خلال نشر مقاطع مصورة.

وفي وقت سابق، قال عزايزة، إنه تلقى العديد من التهديدات والعروض من الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن كشف جرائمهم ونقل صورة الحرب في قطاع غزة، ومعاناة أهالي القطاع، ومغادرة غزة والاستسلام، مقابل الحصول على حياة طيبة.

ويعد عزايزة، صحفيا وناشطا فلسطينيا، ينقل صورة الأحداث المأساوية عبر منصات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يصور الدمار والعائلات المنكوبة جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. اضافة اعلان

 


وفي وقت سابق من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استشهد فلسطينيون من أقارب عزايزة، جراء قصف الاحتلال على منطقة شارع العزايزة في دير البلح، بقطاع غزة. -وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

معتز عزايزة: انتهت مرحلة المخاطرة لنقل الصورة وبدأت مرحلة المحاولة للنجاة

المشاهد الحية لموت الأطفال في غزة.. المثوى الأخير لضمير الإنسانية في العالم

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الصحافية الفلسطينية هبة العبادلة

ارتقاء الصحافية هبة العبادلة وابنتها جراء قصف إسرائيلي في غزة

10 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
جثامين شهداء في قطاع غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

منذ 28 دقيقة
أطباء بلا حدود: لا مخرج لإخلاء مستشفى ناصر

أطباء بلا حدود: لا مخرج لإخلاء مستشفى ناصر في خان يونس

منذ 33 دقيقة
المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع - (أرشيفية)

جماعة الحوثي: الاعتداءات الأميركية والبريطانية لن تمر دون رد وعقاب

منذ 35 دقيقة
عبوات طعام مزيفة تحتوي مفجرات، يلقيها جيش الاحتلال على غزة

يتفنن بإجرامه في غزة.. جيش الاحتلال يلقي عبوات ناسفة على هيئة معلبات طعام

منذ 48 دقيقة
4-60-730x438

"اقتراحان" إسرائيليان بهدنة لشهرين واتفاق أشمل لوقف النار.. ماذا يتضمنان؟

منذ1 ساعة
7DPKN8dA5sJIi79g0JtjQlsJTC5umDnmK6YZjPvo

غالانت: الحرب في غزة ستحدد مصير "إسرائيل" لعقود مقبلة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيخططون لمرحلة ما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

تصريحات واشنطن بحل الدولتين.. لعبة!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا نحتاج؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

حل الدولتين

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

في الأردن.. لنتحدث معا

سميح المعايطة |اليوم

الخارطة المستباحة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات | منذ15 ساعة
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 