الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

معركة "طوفان الأقصى".. التطورات لحظة بلحظة ومقتل 650 إسرائيليا

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 370 والمصابين إلى 2200.

 

* الاحتلال يُحدّث إحصائية قتلاه ومصابيه برصاص مقاتلي العبور الكبير لفلسطين المحتلة.. 650 قتيل و2048 مصاب.

*وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 15 إسرائيليا على يد مسلحين توغلوا في منطقة مفكيم جنوب عسقلان.

* الإعلام العبري: 70 مستوطنا اختفت أمس آثارهم في حفل "حقل الطبيعة" وجدوا في ساحات مفتوحة بنتيفوت يختبئون من مقاتلي حماس".

*الاحتلال سمح بنشر أسماء إضافية لـ18 من جنوده وضباطه قتلوا خلال "طوفان الأقصى"، ليصل عدد من نشرت أسماؤهم 44.

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*المتحدث باسم كتائب القسام: تمكنا خلال الساعات الماضية من استبدال بعض القوات بمواقع القتال بقوات أخرى.

 

*القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 4 مسلحين ولا يوجد رهائن في السيارة المخطوفة قرب عسقلان.

 

*إلغاء نحو 300 رحلة مرتبطة بمطار بن غوريون على خلفية الأوضاع في إسرائيل.

 

*وسائل إعلام إسرائيلية: تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين بكيبوتس ماغن في غلاف غزة.

 

*تعزيزات عسكرية من الدبابات والمجنزرات الثقيلة يدفع بها جيش الاحتلال إلى الحدود مع غزة.

 

* القسام: مقاتلو كوماندوز نفذوا عملية ناجحة بـ 5 زوارق على شواطئ عسقلان وسيطروا على مواقع.

 

القسام: مقاتلو الكوماندوز كبدوا العدو خسائر بالأرواح وعدد منهم يواصل القتال حتى اللحظة.

 

*إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم بسبب أحداث غزة.

 

*تعليمات لجميع السفراء الإسرائيليين في العالم بعدم الخروج من المنزل.

 

*بولندا ترسل طائرات إلى إسرائيل لإجلاء رعايها

 

*رئيس الوزراء الفرنسي: الخطوط الجوية الفرنسية علقت رحلاتها إلى تل أبيب.

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