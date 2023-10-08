معركة "طوفان الأقصى".. التطورات لحظة بلحظة 600 قتيل إسرائيلي

* الاحتلال يُحدّث إحصائية قتلاه ومصابيه برصاص مقاتلي العبور الكبير لفلسطين المحتلة.. 600 قتيل و2048 مصاب.



*وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 15 إسرائيليا على يد مسلحين توغلوا في منطقة مفكيم جنوب عسقلان.



* الإعلام العبري: 70 مستوطنا اختفت أمس آثارهم في حفل "حقل الطبيعة" وجدوا في ساحات مفتوحة بنتيفوت يختبئون من مقاتلي حماس".



*الاحتلال سمح بنشر أسماء إضافية لـ18 من جنوده وضباطه قتلوا خلال "طوفان الأقصى"، ليصل عدد من نشرت أسماؤهم 44.

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*المتحدث باسم كتائب القسام: تمكنا خلال الساعات الماضية من استبدال بعض القوات بمواقع القتال بقوات أخرى.

*القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 4 مسلحين ولا يوجد رهائن في السيارة المخطوفة قرب عسقلان.

*إلغاء نحو 300 رحلة مرتبطة بمطار بن غوريون على خلفية الأوضاع في إسرائيل.

*وسائل إعلام إسرائيلية: تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين بكيبوتس ماغن في غلاف غزة.

*تعزيزات عسكرية من الدبابات والمجنزرات الثقيلة يدفع بها جيش الاحتلال إلى الحدود مع غزة.

* القسام: مقاتلو كوماندوز نفذوا عملية ناجحة بـ 5 زوارق على شواطئ عسقلان وسيطروا على مواقع.

القسام: مقاتلو الكوماندوز كبدوا العدو خسائر بالأرواح وعدد منهم يواصل القتال حتى اللحظة.

*إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم بسبب أحداث غزة.

*تعليمات لجميع السفراء الإسرائيليين في العالم بعدم الخروج من المنزل.

*بولندا ترسل طائرات إلى إسرائيل لإجلاء رعايها

*رئيس الوزراء الفرنسي: الخطوط الجوية الفرنسية علقت رحلاتها إلى تل أبيب.

