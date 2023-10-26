الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"دموع الإنسانية وليست دموع الانهيار والخوف والجبن"

"معلش.. ما بتطلعش غير من جبل".. في رثاء أبناء الدحدوح

وائل الدحدوح رفقة ابنه الشهيد محمود أثناء تغطية مسيرات العودة الفلسطينية على حدود غزة ٢٠١٨
وائل الدحدوح رفقة ابنه الشهيد محمود أثناء تغطية مسيرات العودة الفلسطينية على حدود غزة ٢٠١٨
طوال سنوات وهو يجول في جنبات الجرح الفلسطيني لينقل بالصوت والصورة آلام شعب مكلوم يعاني منذ أزيد من 75 عاما هي عمر الاحتلال الجاثم على صدره.اضافة اعلان

وفي غزة تحديدا وهي عنوان دائم للموت قتلا بوحشية يرصدها كل العالم على الهواء مباشرة دون أن يحرك ساكنا، كان الزميل الصحفي مراسل الجزيرة وائل الدحدوح يجدّ دون كلل في نقل أنات الناس وأوجاعهم إلى العالم الأبكم، عله ينبس بكلمة، دون جدوى.

ظل حال الدحدوح على ما هو، مقاتلا شرسا بالكلمة؛ الصوت والصورة، حتى دخل قلوب ملايين الناس في أصقاع المعمورة، وبات فردا من ملايين الأسر، التي تترقب إطلالته كل نشرة أخبار لتستمع إلى قصص الشهداء وحكاياهم.

الليلة الماضية كانت مختلفة، عنوانها "معليشششششششش" الدحدوح


"معلش: هي كلِمةُ تستَخدمُ بأكثَر مِن سِياق وَدلالَة، مِنها ما يَعني لا بَأس بالأمر، تَصغيراً لَهُ وَلِحَجمِ أَثره، وأحياناً تُقالُ عِندَ وُقوعِ حَدَثٍ نَعجَزُ عَن دَفعِه في ساعَته مَعْ إدراكنا حَجمِ وَجَعِه. وَقد يَكونُ في قَولِها عِندَ التَشديدِ على حرفِ الشّين (ش) نَبرَةُ تَحدي عاليةٌ كَأنَك تَقول: لا بأس الآن لكنْ لاحِقاً يكون الحِساب". هكذا يُفسر، دلالة المفردة، الشاب الفلسطيني حمزة العقرباوي الناشط في "ذاكرة .. مبادرة لصون الموروث الشعبي".

لذا، فإن "معليشششش" الدحدوح لا تعني أننا سناسمح، لن تشير إطلاقا إلى أننا سننسى، بل في جوهر الكلمة الدارجة في لهجتنا العامية "معليشششش": تعني ترقبونا، انتظروا الثأثر؛ سنقتص منكم".

"ليخسأ جيش الاحتلال" 

الدحدوح كان يرثي استشهاد زوجته آمنة وابنه محمود (16 سنة) وابنته الطفلة شام (6 سنوات)، وحفيده الرضيع (45 يوماً)، بصبر يكشف حجم الغصة وهو يردد "بينتقموا منا بالأولاد! دموعنا دموع الإنسانية وليست دموع الانهيار والخوف والجبن، وليخسأ جيش الاحتلال، وليخسأ نتنياهو". وبصلابة قلما نراها يتابع "إنا لله وإنا إليه راجعون".

"معلش" لا تخرج إلا من جبل


منذ اللحظات الأولى من إعلان استشهاد عائلة الزميل الدحدوح، قام رواد التواصل الاجتماعي بالتعبير عن تكاتفهم مع الدحدوح، وكأن أبناؤه من صلبهم، فكتبت الشابة فدوى غرايبة: أظن بعد ( معلش) وائل الدحدوح... حيتغير موقع ال معلش من اللغه ...من كلمة قليلة الحيلة ...لكلمة تحمل كل الصبر وكل الترقب والتوعد...
معلش ما تطلعش غير من جبل ...




أما فرح أبو صبيح فكتبت: معلش تُدرّس، معلش تكوي، معلش تشلع القلب.



وقام المصور الفلسطيني، شريف موسى، بابتداع  صور تعبيرية تضامناً مع الدحدوح، كتب على إحداها: "كأن يديك بلد".








"أبونا بالصحافة، أبونا بالفصاحة، أبونا بالصبر، أبونا بالصلابة، أبونا بكلشي، أبونا وائل الدحدوح"، يقول الصحفي حسام هشام سالم.




وكتب المصور الأردني، ياسر الزواهرة، عبر فيسبوك: والله احنا الي #معلش... معلش انه مش قادرين نقاوم بطونا بالمقاطعة، معلش انه ثلثينا رجع غير صورته الشخصية وكانه ادى واجبه الوطني وخلص دوره.
معلش انه غزة تعطينا بريك بس بمباريات ابطال اسيا وامم اوروبا والدوري الاسباني والدوري السعودي والدوري الاردني ويوم السبت للكلاسيكو.
ايو والله احنا المعلش.



وكتبت الصحفية خديجة بن قنة عبر منصة "إكس" معلش.. بدها طول نفس. مستشهدة بكلمتي زميليها وائل الدحدوح والشهيدة شيرين أبو عاقلة.




share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
امرأة مصابة وطفلها بعد قصف إسرائيلي بالقرب من منزلهما في قطاع غزة.

من هول العدوان الصهيوني.. غزيون توقفت قلوبهم رعباً

25 تشرين الأول 2023
يُعبّر الغزي عما يدور في خلده عبر منفسه الوحيد "منصات التواصل الاجتماعي"، وبرفة عين، يستشهد.

وصاياهم وبراءتهم أمام الله.. آخر ما نشر الشهداء عبر صفحاتهم الإلكترونية

23 تشرين الأول 2023
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين بسلسلة غارات على غزة منذ صباح الاثنين

23 تشرين الأول 2023
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر لن يحدث

21 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
فلسطيني يحمل طفلا مصابا لإسعافه جراء قصف الاحتلال في غزة امس-(وكالات)

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 7415

منذ2 ساعة
ؤ

مستشفيات غزة الكبرى تحتاج 94 ألف لتر وقود يومياً

منذ4 ساعة
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر

الصدر يطالب الحكومة والبرلمان العراقي بالتصويت لغلق السفارة الأمريكية

منذ4 ساعة
مبنى تل أبيب المستهدف

إصابة 6 إسرائيليين بقصف مبنى في تل أبيب (فيديو)

منذ6 ساعة
علما أميركا وروسيا

بين تراشق بالفيتو بين أميركا وروسيا المزيد من الأرواح في غزة تزهق

منذ24 ساعة
رسم فني يوضح طريقة اقتحام الاحتلال غرف الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم (الجزيرة)

"اعتقالات لم يجر مثلها من قبل".. هل ينتقم الاحتلال من الأسرى بعد طوفان الأقصى؟

26 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |منذأقل من دقيقة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |منذأقل من دقيقة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 