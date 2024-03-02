السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معلومات سرية.. صديق الطيار بوشنل يكشف عن قوات أميركية في أنفاق غزة

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الطيار الأميركي آرون بوشنل الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن

فجّر صديق مقرّب للطيار الأميركي آرون بوشنل الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجًا على سياسة بلاده تُجاه القضية الفلسطينية، وما يحدث في غزة تحديدًا مفاجأة. 

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فقد نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تصريحات وصفتها بالخطيرة عن صديق آرون الذي قال إنه كان يمتلك معلومات سرية عن قوات أميركية تقاتل في أنفاق غزة، بحكم أنه كان يتعامل مع البيانات الاستخبارية.


الجيش الأميركي متورط بالإبادة الجماعية

 
وأضافت الصحيفة نقلًا عن صديق آرون قوله: "لقد أخبرني آرون قبل وفاته بيوم أنّ الجيش الأميركي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين، وأن هناك جنودًا أميركيين يقتلون أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين. 

لكن تصريح صديق الطيار الأميركي يتنافى تمامًا مع ما قالته نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس التي نفت بعد أيام من عملية "طوفان الأقصى"، نية واشطن إرسال قوات عسكرية للقتال في غزة. وقالت: "ليست لدينا أي نية على الإطلاق، ولا أي خطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة". -(وكالات)

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